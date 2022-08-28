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Kanlar içerisinde kalan genç kadına 'Ne oldu?' diye soruldu, cevap olaydan ilginç

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde plaka kısmında 'Mutluyuz' yazan bir aracın yan tarafında yaralı halde bulunan genç kadına 'Ne oldu?' diye soruldu. Sevgilisiyle tartışan genç kadının 'Kendi kendimi bıçakladım' sözleri şaşkınlık yarattı.

Saat 14.30 sıralarında Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre bir süredir birlikte oldukları belirtilen Hatice K. ve Mehmet Ç., sokak ortasında tartıştı. Bu sırada Hatice K., plaka kısmında 'Mutluyuz' yazılı, kendilerine ait otomobile vurmaya başladı. Daha sonra yere düşen Hatice K.'nin yaralandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"BEN YAPMADIM, KENDİSİ DE BİLİYOR"

Hatice K.'ye ilk müdahaleyi, başında duran Mehmet Ç. yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatice K., kendi kendisini bıçakladığını söyledi. Bıçak ise olay yerinde bulundu. Polislerin gözaltına aldığı Mehmet Ç. ise "Ben bıçaklamadım. Arabaya vurmaya başladı, çantasını attı. Etrafta millet de vardı, gördü. Tartışıyorduk, o sırada düştü. Kesinlikle ben yapmadım, kendisi de biliyor" dedi.

'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında bıçaklandı, 'Kendim yaptım' dedi

'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında bıçaklandı, 'Kendim yaptım' dedi

'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında bıçaklandı, 'Kendim yaptım' dedi

'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında bıçaklandı, 'Kendim yaptım' dedi

'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında bıçaklandı, 'Kendim yaptım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Güncel

Muratpaşa Güncel Haberler

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