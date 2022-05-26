"Mutlu Oyuncak Dükkânı" 10 Haziran'da Sinemalarda - Haberler

TRT Çocuk'ta yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen "Mutlu Oyuncak Dükkânı", sinema filmiyle beyaz perdede izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurulan sinema filmi, 10 Haziran'da sinemalarda olacak.

TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çocuklara müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Sobacı paylaşımında, "TRT Çocuk izleyicilerinin çok sevdiği bir çizgi film daha yepyeni tasarımı ve eğlence dolu hikayesiyle beyaz perdeye taşınıyor. TRT ortak yapımı "Mutlu Oyuncak Dükkânı", 10 Haziran'da tüm Türkiye'de sinemalarda. Ailece keyifle izleyeceğiniz bu güzel filmi sakın kaçırmayın," ifadelerini kullandı.

Oyuncaklarla dolu bir dünya macera geliyor

"Mutlu Oyuncak Dükkanı"nda hayat tüm sıradanlığıyla devam ederken Kıpır, bir çatıda mahsur kalan bir oyuncağı fark eder. Kıpır, Zıpzıp Tavşan'ı çatıdan kurtarır ve onu sahibine kavuşturmak için bir plan hazırlar ancak diğer oyuncaklar yuvalarını terk etmek istemez. Kıpır, herkes uyurken Zıpzıp Tavşan'ı uyandırarak kaçmaya karar verir. Amacı, ertesi gün pazara gidecek oyuncakların durduğu kutuya gizlice girerek dükkândan kaçmaktır fakat işler ters gider ve yanlışlıkla diğer tüm oyuncakları kutuya hapseder. Sabah olunca Pofu, Alyanak, Çilli, Fistan ve diğerlerinin satılmak üzere şehir pazarına gittiklerini fark eden Kıpır'ın geriye yapacak tek bir şeyi kalmıştır. Arkadaşlarını kurtarmak. Kıpır önde Zıpzıp arkada şehrin dört bir yanını dolaşır ve macera başlar.

Yönetmenliğini H. Sinan Güngör ve Semih Turalı'nın üstlendiği animasyon filmde, takım çalışmasının önemi, arkadaşlık sevgisi, sorunlarla başa çıkabilme yeteneği gibi kazanımları geliştirmek hedefleniyor.

TRT Çocuk'un yeni sinema filmi "Mutlu Oyuncak Dükkânı" 10 Haziran'dan itibaren sinemalarda.

Bültenler / Güncel