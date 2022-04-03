Başkan Büyükkılıç, Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı - Haberler

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Başkan Büyükkılıç, Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Başkan Büyükkılıç, Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından Mutlu Evlilik Akademisi eğitim programı düzenlendi.

Dört haftalık eğitimleri kapsayan Mutlu Evlilik Akademisi'nde katılımcılara evlilik kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulması, sürdürülebilmesi ve evlilik öncesi gibi konularda eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda sertifika töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sevginin ve aile müessesesinin önemini anlattı.

Büyükkılıç, eğitime katılanlara tören sonunda belgelerini dağıttı.

Başkan Büyükkılıç, Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı

Başkan Büyükkılıç, Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı

Başkan Büyükkılıç, Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı

Başkan Büyükkılıç, Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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