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Mutki karayolunda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

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Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Mutki karayolunda mahsur kalan 12 araç içerisindeki 35 kişi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Mutki karayolunda mahsur kalan 12 araç içerisindeki 35 kişi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Muş'ta etkili olan kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Muş- Mutki karayolunun 10'uncu kilometresinde 12 araç içerisindeki 35 kişi yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açıp, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu 12 araç içerisinde mahsur kalan 35 kişiyi kurtardı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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