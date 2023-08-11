Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 2. kat dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının sebebi olarak mutfaktaki buzdolabının patlaması üzerinde duruluyor.

Mutfaktaki buzdolabı yangına neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 2. kat dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Şelale Mahallesi 3547 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 2. kattaki dairesinde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, yangını diğer dairelere ulaşmadan söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde mutfaktaki buzdolabının buzluğunun parçalandığı, meydana gelen patlamanın buzdolabından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirilirken, dumanın çıkmaya başlamasıyla diğer dairelerde oturanların yanlarına kuşlarını da alarak dışarı çıktıkları görüldü.