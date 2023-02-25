MUTFAK TÜPÜNÜN İÇİNDEKİ METAMFETAMİNİ PARS BULDU Güncel Haberler AĞRI'da İran plakalı TIR'da yapılan aramada narkotik dedektör köpeği Pars'ın tepki verdiği mutfak tüpünün içinde 12 kilo 292 gram metamfetamin bulundu. AĞRI'da İran plakalı TIR'da yapılan aramada narkotik dedektör köpeği Pars'ın tepki verdiği mutfak tüpünün içinde 12 kilo 292 gram metamfetamin bulundu. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadeli Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında İran plakalı bir TIR'ı durdurdu. Aramalara eşlik eden narkotik dedektör köpeği Pars'ın tepki verdiği mutfak tüpünü polisler, balyoz kullanarak açtı. Tüpün içinden 28 ayrı paket halinde 12 kilo 292 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik İran Güncel Haberler

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