Müteahhitlerin Mali Yeterlik Kıstasları Artırıldı

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları yüzde 50 oranında artırılırken, yeşil bina sertifikalı binalara teşvik getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, müteahhitlerin mali bilanço yeterliliği yüzde 50 oranında artırıldı. Bu düzenlemeyle müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde de yüzde 15 civarında azalma gerçekleşecek.

Yönetmelikte yapılan diğer bir düzenleme ile ulusal yeşil bina sertifikası bulunan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek, yeşil dönüşümün teşvik edilmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile bina sektöründe çevresel etkileri azaltılmış sürdürülebilir projelerin artırılması sağlanacak.