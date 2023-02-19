Müteahhit yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan şiddetli depremlerin ardından yıkılan Adıyaman Gölbaşı'ndaki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki İsviçre'ye kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan şiddetli depremlerin ardından yıkılan Adıyaman Gölbaşı'ndaki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki İsviçre'ye kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Havalimanında pasaport kontrolü sırasında şüphelinin gözaltına alınması ve emniyete götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Havalimanı Adıyaman Gölbaşı İsviçre Güncel Haberler

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