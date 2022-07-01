Müteahhide şantaj şüphelileri, adli kontrolle serbest

BURSA'da müteahhitlik yapan S.A. (40), birlikte olduğu T.Ç. adlı kadın (27) ile eski ortağı A.A.'nın (36) kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, suçlamaları reddederken, şikayetçi S.A. da uygunsuz görüntülerle ilgili gizlilik kararı aldıracağını söyledi.

Müteahhit S.A., 2020 yılında iddiaya göre, bir süre iş yaptığı A.A.'nın tanıştırdığı T.Ç.'nin evine gidip, birlikte oldu. Bir süre sonra polise giden S.A., T.Ç. ile uygunsuz görüntülerinin gizlice kaydedilip, çekildiğini öne sürdü. S.A., hem T.Ç.'den hem de A.A.'dan şikayetçi oldu. Görüntüler nedeniyle kendisine şantaj yapıldığını belirten S.A., "1 yıl içinde 10 milyon TL tutarında 2 ev ve nakit para aldılar. Buna rağmen verdikleri sözü tutmayıp, görüntüleri silmediler sonrasında 1 milyon dolar daha istediler. Tekliflerini kabul etmeyince görüntüleri hamile olan eşime gönderdiler. Eşim evi terk etti. Bununla da yetinmeyip, görüntü ve fotoğrafları çevremdeki birçok iş insanına yolladılar" dedi.

Görüntülerle ilgili gizlilik kararı aldıracağını kaydeden S.A., "Bu arkadaşlara düştüğüm hata yüzünden eşime ve arkadaşlarıma yakalanıp, rezil olmamak adına zaten 10 milyon TL ödedim. Zaten eşimden de ayrıldım. Çocuklarımı görememenin psikolojisi ile işimi ikinci plana attım. Benim de çok büyük bir hatam var. Bu konuda benim verdiğim 10 milyon TL'nin haricinde benim yanımda çalışan insanların mağduriyetleri de söz konusu. Ellerindeki görüntüleri ve fotoğrafları, çevremdeki birçok iş adamına göndererek, beni itibar suikastına uğratmaya çalışıyorlar. Bunun da bana çok büyük bir kaybı bulunuyor" dedi.