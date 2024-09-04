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Mut Ticaret ve Sanayi Odası, Öğrencilere Eğitim Yardımı İçin 150 Bin Lira Bağışladı

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Mut Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik eğitim yardımı için 150 bin lira bağışta bulundu. Bağışın teslimi için düzenlenen törene katılan yetkililer, çocukların eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası, öğrencilerin eğitimine destek için 150 bin lira bağışta bulundu.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik eğitim yardımı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene katılan Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince gönderilen 150 bin liralık çeki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek'e teslim etti.

Programda konuşan Kaymakam İhsan Ayrancı, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi her şeyden önemli. Bu konuda katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Güncel mersin

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