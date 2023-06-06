Mut'ta sağanaktan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor
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Mut Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede aşırı yağışların verdiği zararın tespitine yönelik çalışma başlattı.
Mut Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede aşırı yağışların verdiği zararın tespitine yönelik çalışma başlattı.
İlçede dün etkili olan yağışlar nedeniyle Hamam Mahallesi'ndeki dere taştı.
Derenin taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmasına başladı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel