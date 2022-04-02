Musul'da ramazan ayının ilk günü
AA - Güncel
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Çarşıda satılan ürünlerden detaylar Alışveriş yapanlardan detaylar MUSUL - Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Irak'ın Ninova vilayetinin merkezi Musul kentindeki çarşı, pazar ve marketlerde hareketlilik arttı.
Çarşıda satılan ürünlerden detaylar
Alışveriş yapanlardan detaylar MUSUL - Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Irak'ın Ninova vilayetinin merkezi Musul kentindeki çarşı, pazar ve marketlerde hareketlilik arttı. İftar sofraları için hazırlıklara başlayan Iraklılar, Eski Musul bölgesindeki Bab El-Saray ve El-Kadim çarşılarından alışveriş yaptı.