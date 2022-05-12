Musul'da başlatılan DEAŞ operasyonunda 5 terörist öldürüldü - Haberler

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Musul'da başlatılan DEAŞ operasyonunda 5 terörist öldürüldü

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Musul'da başlatılan DEAŞ operasyonunda 5 terörist öldürüldü

Irak'ın Musul kentinin güneyinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın Musul kentinin güneyinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak Ordusu ve Federal Polis güçleri tarafından kentin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki Adaye Tepesi yakınlarında terör örgütü mensuplarının gizlendiği bir vadide çıkan çatışmada 5 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, öldürülenler arasında örgütün önemli isimlerinin de olduğu aktarıldı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

Musul, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Haberler

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