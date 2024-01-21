Muştu Gençlik Gazze'ye Yardım İçin Protesto Düzenledi

Muştu Gençlik üyeleri, Gazze'ye yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Bebek'teki Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanan grup üyeleri, "Refah açılsın çocuklar ölmesin", "Kapıyı kapatma yol ver yardıma", "Gemiler Gazze'ye, Hayfa'ya değil" şeklinde slogan atıp, Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Burada grup adına konuşan gazeteci-yazar Adem Özköse, Gazze'nin 100 günden fazla süredir işgal altında olduğunu söyledi.

Gazze'ye tonlarca bomba atılarak acımasızca bir soykırım gerçekleştirildiğini ifade eden Özköse, Gazze'de yaşayanların sadece bomba ve silahlarla değil, açlık ve hastalıklar yoluyla da katledildiğini dile getirdi.

Özköse, Gazze'de insanların tedavi olacak ilaç bulamadıkları için can verdiklerini belirterek, "Anneler çocuklarına yedirmek için ot toplamaya başladılar. Eğer bu dünyada çocuklar açlığa mahkum edildiyse, eğer insanlar sırf cezalandırılmak ve boyun eğdirilmek için bu şekilde ölüme mahkum ediliyorsa böyle bir dünyaya isyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazzeli çocukların yiyecek talebinin, dünyadan karşılık bulamamasının utanç verici olduğunu dile getiren Özköse, Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce açılması gerektiğini vurguladı.

"İnşallah yakın zamanda Filistin'in topraklarına kavuşacağına inanıyoruz"

Savaşın yapılan girişim ve çağrılara karşın durdurulamadığını ancak yapılacak bir şeyler bulunduğunu aktaran Özköse, "Şu an ülkemiz Türkiye buna önderlik yapabilir. Bütün siyasi ve sivil güçlerini harekete geçirerek Gazze'deki sınır kapısının açılması için seferberlik başlatılabilir. Bizler de sürecin sonunda insan olarak kalabilmek için Refah Sınır Kapısı'nın açılması için ses vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Maruf Çelik de Aksa Tufanı operasyonu ile siyonist İsral'in yenilmez olduğu algısının yok olduğunu söyledi.

İsrail'in hedefinin Gazze'yi tamamen insansız hale getirmek ve Hamas'ı yok etmek olduğunu belirten Çelik, "Ama biz bu emellerine ulaşamayacaklarına inanıyoruz. İnşallah yakın zamanda Netenyahu'nun, siyonistlerin gideceğine ve Filistin'in topraklarına kavuşacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Filistinliler için dua edildi.

Aralarında tıp öğrencilerinin de bulunduğu bir grup genç, Gazze'deki saldırı ve ambargoyu kurgulayan bir gösteri gerçekleştirdi.