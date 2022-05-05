Müşterilerle fotoğraf çekilip duvara asıyor, panoda kendi fotoğrafını bulana yemekler ücretsiz

Sivas'ta bir lokanta işletmecisi müşterileriyle fotoğraf çekinip duvara asıyor, büyük panoda resmini bulan müşterilere tek seferliğine yemekleri ücretsiz veriyor

SİVAS Sivas'ta bir lokanta işletmecisi müşterilerle fotoğraf çekinip duvara asıyor, büyük panoda resmini bulan müşterilere bir kereliğine yemekleri ücretsiz veriyor. Kentte lokanta işletmeciliği yapan Selahattin Yapalı dükkana gelen müşterilerin hemen hemen hepsiyle fotoğraf çekinip dükkanın duvarlarına asıyor. Yaklaşık 5 yıldır fotoğraf hobisi olan Yapalı dükkan içerisinde müşterileriyle çekindiği yaklaşık 300 fotoğrafı duvara astı. Tantuni dükkanına gelen müşteriler fotoğrafları görünce kendileri de çekinmek istiyor, fotoğraflar dükkanın duvarlarını süslüyor. Dükkanda bulunan büyük çerçevede kendi fotoğrafını bulana bir kereliğine yemeklerin ücretsiz olduğunu belirten dükkan sahibi bu işi zevkle yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

"İnsanlar mutlu oluyor bende mutlu oluyorum"

Kendi fotoğraflarını duvarda gören müşterilerin mutlu olduğunu belirten Selahattin Yapalı, "Yaklaşık 30 yıldır lavaş yapıyorum, 7 yıldır da lokanta işletmecisiyim. Yaklaşık 5 yıldır hobi olarak gelen müşteriler ile fotoğraf çekiniyordum. İnsanların yoğun ilgisi üzerine gelen müşterilerimiz ile fotoğraf çekiniyor duvara asıyorum. İnsanlar mutlu oluyor bende mutlu oluyorum. Çocukluğumdan kalan bir meraktı, hatta fotoğrafçı mısın diye soranlar oluyor. Fotoğraf çektirdikten sonra duvara asmazsam küsen müşterilerde oluyor. Çektiğimiz fotoğraflarda insanlar kendilerini buluyor. Arka tarafta bulunan büyük tabloda kendi fotoğrafını bulanlara yemek ikram ediyorum. Alt katta yeni salonumuz var orada da başladık, gelen ve isteyen müşterilerimizin fotoğrafını asıyorum. Zevkle yapıyorum bu işi, devam ettiriyoruz "dedi.