Müşteriler Fiyatlardan Esnaf Maliyetlerden Şikayetçi

Kış mevsiminin bitmesine rağmen sebze ve meyve fiyatları pazar tezgahlarında hala yüksek. Havaların ısınmasıyla bazı ürünlerin fiyatları düşse de alım gücü azalanlar için bu fiyatlar hala yüksek. Esnafsa tarladan tezgaha uzanan süreçte artan girdi maliyetlerinden ve işlerinin azalmasından dertli

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