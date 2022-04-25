Müşteriler Fiyatlardan Esnaf Maliyetlerden Şikayetçi - Haberler

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Müşteriler Fiyatlardan Esnaf Maliyetlerden Şikayetçi

DailyMotion.com - Güncel
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Kış mevsiminin bitmesine rağmen sebze ve meyve fiyatları pazar tezgahlarında hala yüksek. Havaların ısınmasıyla bazı ürünlerin fiyatları düşse de alım gücü azalanlar için bu fiyatlar hala yüksek. Esnafsa tarladan tezgaha uzanan süreçte artan girdi maliyetlerinden ve işlerinin azalmasından dertli.

Kış mevsiminin bitmesine rağmen sebze ve meyve fiyatları pazar tezgahlarında hala yüksek. Havaların ısınmasıyla bazı ürünlerin fiyatları düşse de alım gücü azalanlar için bu fiyatlar hala yüksek. Esnafsa tarladan tezgaha uzanan süreçte artan girdi maliyetlerinden ve işlerinin azalmasından dertli

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