Müşteri ile telefoncunun sopalı kavgası kamerada

TEKİRDAĞ'da, satın aldığı cep telefonunu geri vermek isteyen müşteri ile dükkan sahibi arasında sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde cep telefonu satılan dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, satın aldığı cep telefonunu beğenmeyip, geri vermek isteyen M.D. ile dükkan sahibi M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.