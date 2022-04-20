Müşteri ile telefoncunun sopalı kavgası kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müşteri ile telefoncunun sopalı kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
 - Güncelleme:
Müşteri ile telefoncunun sopalı kavgası kamerada

TEKİRDAĞ'da, satın aldığı cep telefonunu geri vermek isteyen müşteri ile dükkan sahibi arasında sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

TEKİRDAĞ'da, satın aldığı cep telefonunu geri vermek isteyen müşteri ile dükkan sahibi arasında sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde cep telefonu satılan dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, satın aldığı cep telefonunu beğenmeyip, geri vermek isteyen M.D. ile dükkan sahibi M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

kavga, Güncel, Haberler

title