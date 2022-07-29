Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan, 3 kişi yakalandı

KONYA'da dün müşteri gibi geldikleri kuyumcudan 10 bin 900 euro ve 1200 dolar çalan 2'si Gürcistan 1'i Iraklı 3 kişi, polis tarafından Adana'da yakalandı. Şüphelilerden ikisinin, kuyumcunun tezgahın üzerine bıraktığı satın almak istedikleri dövizin içinde bulunduğu zarfla, içinde kağıt dolu olan zarfı yer değiştirerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde Mehmet Yiğit'e ait kuyumcuda meydana geldi. 2 kişi, kuyumcuya gelip 10 bin 900 euro ve 1200 dolar almak istediklerini söyledi. Kuyumcu Yiğit de, müşterilerinin istediği dövizi zarf içinde hazırlayıp, tezgahın üzerine bıraktı. Bu sırada şüpheliler Yiğit'in dalgınlığından faydalanıp, içinde döviz bulunan zarfla, daha önceden hazırladıkları içinde kağıt dolu alan zarfı yer değiştirdi. Ardından hızla kuyumcudan çıktı. Durumdan şüphelenip zarfa bakan Yiğit, dövizlerin çalındığını anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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