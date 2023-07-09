Mardin'in Nusaybin ilçesinde telefon mağazasına müşteri gibi giren şüpheli, stantta bulunan telefonu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşteri gibi gelip cep telefonu böyle çaldı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde telefon mağazasına müşteri gibi giren şüpheli, stantta bulunan telefonu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nusaybin ilçesinde bugün bir telefon mağazasına müşteri gibi giren şüpheli, bir süre durduktan sonra gözüne kestirdiği telefonu çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mağaza sahibi Ümran Arı, yoğun oldukları saatte bir adet telefonlarının çalındığını belirterek, "Çalındığını yeni fark ettik. Telefon stantta olduğu için ve yoğunluk sebebiyle genç biri telefonu alıp kayıplara karıştı. Bu konuda şikayetçi olacağız. Yakalanmasını istiyoruz" dedi.