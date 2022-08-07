Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek olan gemideki denetimi başladı Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek olan "Osprey S" isimli gemide denetime başladı. Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek olan "Osprey S" isimli gemide denetime başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkan Liberya bandralı "Osprey S" isimli gemi, İstanbul'un Kuzeyi'nde demirledi. Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan hareket etti. Gemiye ulaşan heyet, 11.00 sıralarında denetime başladı. Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket edecek. Güncel AA / İrem Demir Birleşmiş Milletler Türkiye Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek olan gemideki denetimi başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.