Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı (2)

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen gemide incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, dün saat 21.00 sıralarında kendisine Rumelifeneri açıklarında tahsis edilen alana demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli müşterek denetleme timi, Mileva ve Gözcü-1 isimli servis botlarıyla gemiye hareket etti. Saat 10.40'da gemiye ulaşan heyet, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulunuyor.

Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından İstanbul Boğazı'ndan geçerek Lübnan'a doğru hareket edecek.