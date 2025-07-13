Müştekiler 14 Saat Boyunca Kartalkaya Faciasını Anlattı

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Kartalkaya faciası duruşmasının 6. gününde, müştekiler yaşadıkları acıları 14 saat boyunca anlattı. Duruşma gece yarısında sona erdi ve bir sonraki duruşmaya ara verildi.

MÜŞTEKİLER 14 SAAT ACILARINI ANLATTI

Kartalkaya faciası duruşmasının 6'ıncı gününde sabah saat 10.30'da müştekilerin dinlenmesiyle başlayan duruşma gece saat 00.30'da sona erdi. Müştekiler 14 saat boyunca yaşadıkları acıları anlattı. Duruşmaya pazar günü sabah saat 10.30'a kadar ara verildi.

Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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