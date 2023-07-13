Mustafakemalpaşa'da Buğday Tarlasında Yangın

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki buğday tarlasına çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın 30 dönüm alanda etkili olurken bölgede buğday hasadının yapılmış olması olası maddi zararın önüne geçti.

Yangın saat 17.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi'nde çıktı. Buğday tarlasından yayılan dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, rüzgarın etkisiyle bir anda büyümesiyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında 30 dönüm ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede buğday hasadının yapılmış olması ise olası maddi zararın önüne geçti. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)