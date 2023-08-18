Mustafakemalpaşa'da ağılda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir ağılda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir ağılda çıkan yangın söndürüldü.

Ömeraltı Mahallesi'ndeki bir koyun ağılında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, koyunlar telef olmaktan kurtarıldı.