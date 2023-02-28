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Mustafakemalpaşa Belediyesi, Hatay Arsuz'daki iki aşevinde depremzedelere yemek dağıtıyor

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Mustafakemalpaşa Belediyesi, Hatay Arsuz'daki iki aşevinde depremzedelere yemek dağıtıyor

Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki aşevi kurdu.

Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki aşevi kurdu.

Belediye ekipleri, Konacık ve Karahüseyinli mahallelerinde kurdukları aşevleriyle, günlük 3 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılıyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AA muhabirine, depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilk günlerde ilçeden yardımları bölgeye ulaştırdıklarını belirten Kanar, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin talimatı doğrultusunda Arsuz'un yaralarını sarmak için görevlendirildik. Günde 3 bin depremzedeye aşevi personellerimizle öğle ve akşam yemeği hazırlıyor, soframızı birlik ve beraberlik için kuruyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmak için buradayız. İnşallah bu zorlu günleri birlikte atlatacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Mustafakemalpaşa Kahramanmaraş Mehmet Kanar Hatay Güncel Haberler

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