Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru bir karar. Acil olarak tüm imkanlar bölgedeki ihtiyaçlar için seferber edilmeli. Felakete uğrayanların kurtarılması, temel ihtiyaçların karşılanması ile meydana gelen hasar ve zararın telafisi için gerekli tüm tedbirler acilen alınmalıdır” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru bir karar. Acil olarak tüm imkanlar bölgedeki ihtiyaçlar için seferber edilmeli. Felakete uğrayanların kurtarılması, temel ihtiyaçların karşılanması ile meydana gelen hasar ve zararın telafisi için gerekli tüm tedbirler acilen alınmalıdır" dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 şiddetli depremden etkilenen 10 ilde 3 ay OHAL ilan etmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti. Yeneroğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"GEREKLİ DİĞER TEDBİRLERİN ALINMASI İÇİN TBMM ACİLEN TOPLANMALIDIR"

"Yaşadığımız felaket çok ağır ne yargı mensupları ne de vatandaşlar bu yargı süreçlerini takip edebilecek durumdalar. Belli durumlar dışında sürelerin ve duruşmaların durması, gerekli diğer tedbirlerin alınması için TBMM acilen toplanmalıdır.

"OHAL KARARI GECİKMELİ DE OLSA DOĞRU BİR KARAR"

"OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru bir karar. Acil olarak tüm imkanlar bölgedeki ihtiyaçlar için seferber edilmeli. Felakete uğrayanların kurtarılması, temel ihtiyaçların karşılanması ile meydana gelen hasar ve zararın telafisi için gerekli tüm tedbirler acilen alınmalıdır."