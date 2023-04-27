Mustafa Yeneroğlu'ndan Yurt Dışındaki Seçmene Çağrı: 'Tüm Vatandaşlarımızı Demokratik Değişimin Yanında Olmaya Davet Ediyorum'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, bugün yurt dışında oy kullanmaya başlayan vatandaşlara seslenerek “Yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızı vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye ve demokratik değişimin yanında olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle, 2023 seçimlerinin Türkiye’ye ve anavatandan uzak yaşayan bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yurt dışındaki insanlarımızın bu seçimde de anavatanına olan hassasiyetini bir kez daha göstermelerini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, bugün yurt dışında oy kullanmaya başlayan vatandaşlara seslenerek "Yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızı vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye ve demokratik değişimin yanında olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle, 2023 seçimlerinin Türkiye'ye ve anavatandan uzak yaşayan bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yurt dışındaki insanlarımızın bu seçimde de anavatanına olan hassasiyetini bir kez daha göstermelerini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma işlemleri bugün başladı. Sandık kurulları 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde hazırlandı. Oy verme işlemi gümrük kapılarında 14 Mayıs'a, yurt dışı temsilciliklerde ise 9 Mayıs'a kadar sürecek. Vatandaşlar 24 saat boyunca oy kullanabilecek. DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yeneroğlu, şunları ifade etti:

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN SEÇME HAKKINI SANDIKLARA YANSITMALARI, ANAVATAN İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Yurt dışında yaşayan vatandaşların seçme hakkını sandıklara yansıtmaları, anavatan için büyük bir önem arz ediyor. Yurt dışı vatandaşlarımızın seçimlere katılma oranlarına bakıldığında dünya genelinde sandığa ve demokrasiye en çok sahip çıkan vatandaşlar olduğu görülecektir. Ülkemiz çözülmeyi bekleyen ve gün geçtikçe artan çok büyük sorunlarla boğuşuyor. Hukuksuzluklar, yoksulluk, enflasyon, işsizlik, çevre, eğitim ve saymakla bitmeyecek onlarca derin yara var.

"SON YILLARDA SOLMUŞ DEMOKRASİYİ YENİDEN YEŞERTECEĞİZ"

Cumhur İttifakı'nın görmezden geldiği, günleri umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler; sattığı malı yerine koyamayan esnafımız yaşadığı sıkıntıların çözümü için bizden çözüm bekliyor. Bizim çözümlerimiz hazır. Millet İttifakı olarak biliyoruz ki ortak akılla, istişareyle ve uzlaşmayla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Son yıllarda bir kez daha solmuş ancak her seferinde filizlenmeyi başaran demokrasimizi birbirleriyle konuşmayı ve uzlaşmayı başarabilen aklıselim insanlar olarak yeniden yeşerteceğiz.

"BU SEÇİM ASLINDA BİR REFERANDUM"

Bu seçim aslında bir referandum. Vatandaşımız bu seçimlerde siyasi partiler arasında bir tercih yapmayacak. Bir tarafta kendi gibi düşünmeyen herkesi korku ve baskıyla dışlayan tek tipçi yönetim var. Bizim seçmene sunduğumuz seçenek ise demokrasidir. Her vatandaşlarımızın özgürce yaşadığı sistemdir.

'YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN TÜRKİYE Mİ, YOKSA VATANDAŞLARINA YÜK OLAN BİR ÜLKE Mİ?'

Bu seçim Cumhuriyetin demokrasi ile taçlandırıldığı, huzur ve barış içerisinde yaşayan bir Türkiye ile baskı ve korku ile vatandaşların ötekileştirildiği, hukukun ayaklar altına alındığı bir sistem arasında olacaktır. Sandıkta, 'Yurt dışındaki vatandaşlarının talep ve ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir ülke mi yoksa yurt dışındaki vatandaşlarına yük olan bir ülke mi istiyoruz' sorusunu yanıtlayacağız.

"YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA 'TÜRKİYE HER ZAMAN BENİMLE' HİSSİNİ YAŞATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

DEVA Partisi olarak, günlük siyasi çekişmelerden uzak, yurt dışında yaşayan insanlarımızın kazanımlarını muhafaza eden, onları çekiştiren değil, yaşadıkları ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin en temel köprüsü olarak gören ve geliştiren, insanlarımızı günlük siyasete alet etmeyen bir diaspora politikamız olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planımızı hazırladık. Google'a 'DEVA Partisi yurt dışı vatandaşlar' yazıldığında hemen karşımıza çıkıyor. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir insanın sorunlarını çözmek ve ona 'Türkiye her zaman benimle' hissini yaşatmak bizim boynumuzun borcudur.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI DEMOKRATİK DEĞİŞİMİN YANINDA OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızı vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye ve demokratik değişimin yanında olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle, 2023 seçimlerinin Türkiye'ye ve anavatandan uzak yaşayan bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yurt dışındaki insanlarımızın bu seçimde de anavatanına olan hassasiyetini bir kez daha göstermelerini ümit ediyorum.