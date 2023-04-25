Mustafa Yeneroğlu: 'Birçok Tartışmalı Karara İmza Atan Anayasa Mahkemesi Her Şeye Rağmen Hak ve Özgürlüklerin En Önemli Güvencesidir'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 61'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “Geçmişten günümüze birçok tartışmalı karara imza atan Anayasa Mahkemesi, her şeye rağmen günümüzde yasama, yürütme ve yargı organlarının hukukun sınırları içinde kalmasını sağlayarak anayasanın üstünlüğünün ve temel hak ve özgürlüklerin en önemli güvencesidir...Önümüzdeki dönemde Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa’yı ve hukukun üstünlüğünü koruma görevini yerine getirmesi ve ‘en yüksek emir’ olan adaletin tesisi için görevini layıkıyla yapacağına dair inancımı ifade ederek Mahkeme’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim" açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 61'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Geçmişten günümüze birçok tartışmalı karara imza atan Anayasa Mahkemesi, her şeye rağmen günümüzde yasama, yürütme ve yargı organlarının hukukun sınırları içinde kalmasını sağlayarak anayasanın üstünlüğünün ve temel hak ve özgürlüklerin en önemli güvencesidir...Önümüzdeki dönemde Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa'yı ve hukukun üstünlüğünü koruma görevini yerine getirmesi ve 'en yüksek emir' olan adaletin tesisi için görevini layıkıyla yapacağına dair inancımı ifade ederek Mahkeme'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 61'inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Yeneroğlu'nun açıklaması şöyle:

"AYM HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN EN ÖNEMLİ GÜVENCESİDİR"

"Geçmişten günümüze birçok tartışmalı karara imza atan Anayasa Mahkemesi, her şeye rağmen günümüzde yasama, yürütme ve yargı organlarının hukukun sınırları içinde kalmasını sağlayarak anayasanın üstünlüğünün ve temel hak ve özgürlüklerin en önemli güvencesidir.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İCRA ETTİĞİ GÖREV SON DERECE HAYATİDİR"

23 Eylül 2012 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Yüksek Mahkeme, 1582 norm denetimi davasını; 375 bin 17 de bireysel başvuruyu karara bağladı. Bu istatistik, başlı başına Mahkeme'nin işlevini ve önemini ortaya koyuyor. Bireysel başvurulara yakından bakınca, 8 yılda 61 bin 264 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine karar verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, her şeye rağmen binlerce insanı adalete kavuşturmuştur. Mahkeme'nin icra ettiği görev son derece hayatidir.

"TÜRKİYE ADALETE EKMEK GİBİ SU GİBİ MUHTAÇ"

2022 yılı sonu itibariyle 47 ülkeden AİHM'de sonuçlandırılmayı bekleyen başvuru sayısı yaklaşık 75 binken ülkemizde Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen başvuru sayısı yaklaşık 100 bindir. Yani Türkiye'de günde ortalama 300'den fazla insan Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak adalet aramaktadır.

Bir ülkede AYM'ye ne kadar çok sayıda bireysel başvuru yapılırsa, o ülkede insan hakları karnesi o kadar zayıftır. Ne yazık ki, Türkiye de o ülkeler arasındadır. Vatandaşlarımız adalete ekmek gibi su gibi muhtaç durumdadır. Adil yargılanmanın, ifade özgürlüğünün, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali, insanların kötü muameleye maruz kalması ve hakkını aramak isteyenlerin makul bir sürede yargılanma imkanından yoksun bırakılması ülkemizin çözüm bekleyen yaralarındandır.

"AYM ÜYELERİNİ TEHDİT EDENLERDEN, MAHKEME'NİN KAPATILMASI İÇİN BAĞIRANLARDAN DEĞİLİZ, OLMAYACAĞIZ"

Anayasanın üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Anayasayı ihlal eden ve onu yok sayan her anlayış hukuku ve demokrasiyi de yok eder. DEVA Partisi bu bilinçle yola çıktı. Tüm kurumların hukukla sınırlı olduğu, tüm yargı organlarının hukukun koruyucusu olduğu bir düzene ulaşmayı hedefliyoruz. Verdikleri kararlar nedeniyle AYM üyelerini tehdit edenlerden, hülle usulü atamalarla Mahkeme'ye üye atayanlardan değiliz, olmayacağız. Mahkeme'nin kapatılması ya da yetkilerinin tırpanlaması için bağıranlardan değiliz, olmayacağız.

Önümüzdeki dönemde Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa'yı ve hukukun üstünlüğünü koruma görevini yerine getirmesi ve 'en yüksek emir' olan adaletin tesisi için görevini layıkıyla yapacağına dair inancımı ifade ederek Mahkeme'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim."