Mustafa Soyalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini 'şükür döneri' ile kutladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Mustafa Soyalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması vesilesiyle mahallesinde yaşayan vatandaşlara 'şükür döneri' dağıttı.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Türközü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Soyalp isimli bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerini' kazanmasını mahalleliye 'şükür döneri' dağıtarak kutladı.

2015 seçimlerinde HDP'nin yüzde 13 oy almasına sinirlenen Soyalp, bunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı her seçimde 'şükür döneri' dağıtmak için kolları sıvadı. 'Şükür döneri' dağıtma işlemini bir gelenek haline getiren Soyalp, Erdoğan'ın kazandığı her seçim sonrası vatandaşlara 'şükür döneri' ikram ediyor.

Elektrik tesisatı işleriyle uğraştığını belirten Soyalp, "Burada da kendi iş yerim var. Böyle bir şeyi neden yaptığımı soracak olursanız şuna değinmek lazım; 2015'te milletvekili genel seçimi yapıldı. Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önde gelenleri 'Her CHP'li aileden bir kişi gitsin HDP'ye oy versin' dediler. Böylece HDP o seçim sonucunda yüzde 13 buçuk oy aldı. Tabii aldıktan sonra şımardılar. Ondan sonra da peşinden gelen olaylar belli" ifadelerini kullandı.

Ardından televizyonda HDP'nin Meclis'e girmesini kutlamak amacıyla Tekirdağ Belediyesinin halka teşekkür pilavı dağıttığını gördüğünü belirten Soyalp, "Bir terör partisi Meclis'e girdi diye Tekirdağ Belediye Başkanı ve Çanakkale Belediye Başkanı halka teşekkür pilavı dağıtıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben günlerce kendime gelemedim, gözyaşı döktüm, 'Yarabbi bunların eline bu fırsatı verme' dedim. Kurban olduğum Allah'ım vermedi, vermez de inşallah" diye konuştu.

Soyalp, konuşmasına şöyle devam etti:

"Akabinde 16 Nisan 2017'de referandum oldu. Gene bu arkadaşlarla beraber halka teşekkür için 100 kilo döner ve pilav dağıttım. Fakat o zaman pek bir ses getirmemişti. Onun peşinden 2018'de başkanlık seçimi oldu. Ama bu seçim tam bir zafer oldu. Fakat sadece benim için değil, millet için vatan için bir zafer oldu. O seçimlerin ardından da 200 kilo döner dağıttım. Kısıtlı imkanlarıma rağmen dağıttım çünkü dağıtmak zorundaydım. O gün güzel bir kalabalık oldu ve sağ olsun basın mensupları da takip ettiler. Buradan da sevgili Cumhurbaşkanıma selam söylüyorum, ellerinden öpüyorum. Canlı canlı ellerinden öpmek istiyorum. Eğer ellerinden öpmeden göçersem göz açık giderim."

İkram edilen dönerden alan bir Selahattin Tekindemir ise şöyle konuştu:

"Burada vatandaşlar bir oldular ve AK Parti teşkilata geldiği şükür yemeği veriyorlar. Bu binanın sahibi benim biz de izin verdik bu yemeği verdiriyoruz. Çok duygulandım, çok duyguluyuz, çok da mutluyuz. Allah razı olsun, bu arkadaşımız iki oldu burada şükür yemeği verdi. AK Parti teşkilata geldiği için mutluluk duyuyoruz ve şükür ediyoruz. Buradaki bu esnaf kardeşimiz geçen dönemde de AK Parti teşkilata geldiğinde gene burada bir şükür yemeği verdi, bu da ikinci şükür yemeği. AK Parti başa geldiği için çok mutluyuz, çok da huzurluyuz. Bu vatandaşlara dağıtılan bir ikram. Allah getirenden, götürenden, herkesten razı olsun." - ANKARA