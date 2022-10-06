Mustafa Şentop, Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk ile Görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya’daki G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’nde, Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk ile görüştü. Şentop, “Türkiye olarak Ukrayna’da kalıcı barış, refah ve huzur için desteğimizi sürdüreceğimizi tekrar ifade ettik” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'daki G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk ile görüştü. Şentop, "Türkiye olarak Ukrayna'da kalıcı barış, refah ve huzur için desteğimizi sürdüreceğimizi tekrar ifade ettik" dedi.

Mustafa Şentop, Endonezya'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için gittiği Cakarta'da, Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk ile bir araya geldi. Şentop, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Endonezya'da gerçekleşen G-20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk'u kabul ederek, Türkiye olarak Ukrayna'da kalıcı barış, refah ve huzur için desteğimizi sürdüreceğimizi tekrar ifade ettik."