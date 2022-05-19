TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs 1919'daki tam bağımsızlık ruhunun bugün de dipdiri ayakta olduğunu ve Türkiye'nin milli meselelerindeki kararlılığıyla ilkeli ve sağlam duruşuyla dostlarına güven ve ilham vererek istikbale yürümeye devam ettiğini belirtti.

Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal liderliğinde teşkilatlanan milletin "Ya istiklal ya ölüm" diyerek 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı kutlu mücadelenin 103'ncü yıl dönümünün idrak edildiğini kaydetti.

19 Mayıs 1919'un, emperyalistlerin Türk milletine yönelik tarihi kin ve düşmanlıklarının bir tezahürü olan vatanı işgal ve ilhak emellerine karşı, yeniden var oluş destanının yazılmaya başlandığı gün olduğunu ifade eden Şentop, Milli Mücadeleyi hayata geçiren, kadim tarihinde hürriyet için kanıyla canıyla bedel ödemekten hiçbir zaman çekinmemiş millete önderlik ederek zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını, bütün şühedayı ve gazileri tazimle yad ettiğini belirtti.

Şentop, 19 Mayıs 1919'da çıkılan yolun uzun ve çetin olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Düşmanlar, modern silahlarla teçhiz edilmiş büyük ordulara sahipti. Uzun yıllardır aynı düşmanlarla farklı cephelerde mücadele etmekte olan milletimiz, fakir, yorgun ve bitkindi. Bütün bu olumsuz şartlar altında dahi dayanılacak tek yerin aziz milletimiz olduğunu bilen Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919'da sine-i millete dönmüşlerdir. Bu haklı mücadelenin, ancak ve ancak 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' düsturuna sonuna kadar bağlı kalınarak kazanılacağına inanmışlardır. Bu inanç, nihayetinde tarihimize şanlı bir zafer olarak nakşedilmiştir; Milli Mücadele'nin neticesinde menzile varılmış, düşman yurdumuzdan tasfiye edilmiştir. 19 Mayıs 1919'daki tam bağımsızlık ruhu, bugün de dipdiri ayaktadır ve Türkiye milli meselelerindeki kararlılığıyla, ilkeli ve sağlam duruşuyla dostlarına güven ve ilham vererek istikbale yürümeye devam etmektedir. Milletler ve devletler arasındaki hak ve adalet mücadelesi insanlık tarihi kadar eskidir; bugün olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Bu sebeple bizim de milli mücadelemiz, yeniden büyük Türkiye davamız ilelebet devam edecek bir ülküdür. Gençlerimizin bu büyük mücadelenin önemini idrak ederek, bu ruh ve şuurla hayata bakmakta olduğunu biliyorum. Milli Mücadelemizin miladı 19 Mayıs, imkansızlıklar içinde olsak dahi var olma azmimizin ve istikbale umutla inançla kararlılıkla bakarak harekete geçme irademizin somut göstergesi olduğu için gençlerimize armağan edilmiş bir bayramdır."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını saygıyla anan Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.