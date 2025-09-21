Mustafa Sarıgül: İktidata Giden Yolda Enerji ve Heyecan Var

Haber : Batuhan Dükel / Kamera: Uğur Demirci

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bundan sonra yapacağımız kurultaylar, muhalefetteki kurultaylarımız değil, inşallah iktidardaki kurultaylarımız olacak ve Türkiye'nin meselelerini konuşacağız" dedi.

Mustafa Sarıgül, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül, şunları kaydetti:

"Dünyada iki sosyal demokrat parti yüz yaşını geçti: Almanya'da SPD, Türkiye'de ise Cumhuriyet Halk Partisi. Burada büyük bir coşku, büyük bir enerji ve büyük bir heyecan var. Bu kurultaydan köylerine, kentlerine giden yurttaşlarımız artık iktidarı götürmek istiyor. Yapılacak ilk genel seçimde çok çalışacağız, çok koşacağız, hakkın gücüyle halkın gücünü buluşturacağız ve kapı kapı dolaşarak Cumhuriyet Halk Partimizi iktidara taşıyacağız. Bu kurultaydan işçilerimiz, memurlarımız, esnaflarımız, sanayicilerimiz, emeklilerimiz, engellilerimiz, doğayı ve çevreyi sevenler, kadın haklarını savunanlar, insan haklarını savunanlar ve bireyin özgürlüğü için mücadele edenler, sadece benim adaletim değil, senin adaletin değil, hepimizin adaleti diyenler, inanın ki artık bir iktidar bekliyor. Bundan sonra yapacağımız kurultaylar, muhalefetteki kurultaylarımız değil, inşallah iktidardaki kurultaylarımız olacak ve Türkiye'nin meselelerini konuşacağız."