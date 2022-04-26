MUSTAFA SARIGÜL DEVLETİMİZ, 250 BİN KADER MAHKÜMUNA DA KUCAK AÇMALI

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, '5 milyon Suriyeli yurttaşımıza kucak açan devletimiz, 250 bin kader mahkümuna da kucak açmalı ve onlar cezaevinden çıktıktan sonra mutlaka onlara gerekli destek yapılmalı dedi.

Mustafa Sarıgül, Osmaniye C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü önünde af çağrısı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mahküm ailelerinden ve cezaevlerindeki kader mahkümlarından aldığı bilgiler, öğrendiği sorunlar nedeniyle 9 Nisan'da bir af çağrısında bulunduğunu hatırlatan Mustafa Sarıgül, O günden bu yana çağrıyı tekrarlıyorum. Bugün de bu amaçla buradayım. Yaptığım af çağrısının üç gerekçesi var. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, işsizlik, eşitsizlik, haksızlık, geçim sıkıntısı ve kutuplaşma nedeniyle toplum gergin, toplum huzursuz, toplumsal barışa ihtiyacımız var. Cezaevleri doldu, taştı. 7 kişilik koğuşlarda 30- 40 yurttaşımız kalmakta. Yargılamaların biraz acele yapıldığını, pandemi koşulları içerisinde dosyalara yeteri kadar bakılmadığı konusunda da yoğun şikayetler almaktayız. Bu gerekçelerle bugün Osmaniye'den bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu bir kere daha gösterelim dedi. Cezaevlerinden çıkacak olan kader mahkumlarına maddi ve manevi destek yapılması gerektiğini de ifade eden Sarıgül, Bizim devletimiz büyük devlettir. Biz devletimize, bayrağımıza, toprağımıza bağlı olan insanlarız. 5 milyon Suriyeli yurttaşımıza kucak açan devletimiz, 250 bin kader mahkümuna da kucak açmalı ve onlar cezaevinden çıktıktan sonra mutlaka onlara gerekli destek yapılmalı? diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel