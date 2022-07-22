Mustafa Sarıgül'den NATO çağrısı

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "6,5 milyon mülteciyi NATO ülkeleri eşit oranda almazsa Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi için destek vermiyoruz deyin" dedi.

Sarıgül, Beşiktaş'ta bulunan çalışma ofisinde açıklamalarda bulundu. "Özellikle Yunanistan'ın adalarımız üzerinde oynadığı oyununu Türkiye Değişim Partisi olarak dikkatle izliyoruz ve esefle kınıyoruz" diyen Sarıgül, "Yerli aracımız bizim için son derece önemli, Türkiye Değişim Partisi, 'Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı' diyen bir partidir. TDP'nin ekonomik milliyetçilik anlayışı ile yerli arabamız TOGG yakında inşallah milletimizle buluşacaktır" dedi.