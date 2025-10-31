Mustafa Sarıgül'den Cezaevlerinde Af Çağrısı

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sivas'ta yaptığı cezaevi ziyareti sonrasında af çağrısında bulundu. Sarıgül, "Toplumsal barış için kardeşlik hukuku için anneler için babalar için çocuklar için 'affet Türkiye'm' diyelim ve kader mahkumlarının yüzünü güldürelim" dedi.

Af talebine ilişkin ziyaret ettiği cezaevinin önünde bir açıklama yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sivas Cezaevi'ndeydim. Kader mahkumlarını gördüm. Onları ziyaret ettim. Onlarla konuştum. ve gerçekten cezaevlerinde şu anda büyük bir sıkıntı var. Bütün parlamentoya sesleniyorum. Af talebim siyasi bir talep değil, vicdani vicdani bir taleptir. Gelin hep beraber kader mahkumlarına bir şans daha verelim. Toplumsal barış için kardeşlik hukuku için anneler için babalar için çocuklar için 'affet Türkiye'm' diyelim ve kader mahkumlarının yüzünü güldürelim."