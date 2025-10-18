Haberler

Mustafa Sarıgül: 'CHP, Türkiye'yi AK Parti'den Kurtaracak'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti il kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzursuz olduğunu belirterek, CHP'nin iktidara geleceğini ve insanların daha mutlu bir yaşam süreceğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Erzincan İl Kongresinde konuştu. Sarıgül, "Muhalefetteki son kongremizi yapıyoruz. Bu salonda iktidarın ışığını görüyorum. İktidarın ayak seslerini duyuyorum. Sokaklar, meydanlar, anketler diyor ki AK Parti gidici, CHP gelicidir. AK Parti batan güneş, CHP doğan güneştir" dedi.

CHP'nin Erzincan İl Kongresinde konuşan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Türkiye mutsuz, Türkiye huzursuz. Ancak bütün bu tabloya rağmen umudumuzu yitirmeyelim" dedi.

Sarıgül, şunları söyledi:

"Türkiye AK Partiden ibaret değildir. Türkiye AK Parti'ye muhtaç değildir. AK Parti gider, Türkiye rahat eder. Türkiye'yi bu iktidardan kurtaracak olan parti CHP'dir. Hak hukuk, adalet içinde yaşayan, güler yüzlü Türkiye yola çıktı geliyor. Varlıklı, sağlıklı, huzurlu bir Türkiye yola çıktı geliyor. Hak hukuk, adalet içinde yaşayan güler yüzlü Türkiye yola çıktı geliyor. Barış için de huzur içinde yaşayan güler yüzlü Türkiye yola çıktı geliyor. Türkiye'nin yüzde yüzünü kucaklamak için geliyoruz. Bizim yönettiğimiz Türkiye'de herkesin yapacak işi, yiyecek aşı, başını sokacak, evi olacak. Zengin ve bereketli bir vatan sofrası kuracağız. Bu sofrada 85 kişinin değil, 85 milyonun karnı doyacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
