Üye Girişi
Haberler

Mustafa Saatçi, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Seçiminde Yeniden Seçildi

Mustafa Saatçi, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Seçiminde Yeniden Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanlığı seçimlerinde yeniden seçilen Mustafa Saatçi, şeffaf bir seçim süreci geçirdiklerini ve çiftçilere teşekkür etti. Yeni dönemi için dualar ile kurban kesildi.

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanlığı seçimlerinde yeniden seçilerek güven tazeleyen Mustafa Saatçi, "Seçim süreci içerisinde yarışa dahil olan diğer adaylarımızı ve onları desteklemek durumunda olan çiftçilerimizi de bu şölen havasında geçen süreye dahil oldukları ve katkıda bulundukları için can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Saatci ve ekibinin yeni dönemi için Suluova Şeker Fabrikası önünde kurban kesilerek dualar edildi.

Saatci, gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki 4 yıl için hem güven tazelemiş hem de pancar ekicisi çiftçilerin sorumluluğunu yeniden üstlenmiş olduklarını söyledi.

Seçimleri şeffaf şekilde yürüttükleri ve sorunsuz şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyet dile getiren Saatci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim süreci içerisinde yarışa dahil olan diğer adaylarımızı ve onları desteklemek durumunda olan çiftçilerimizi de bu şölen havasında geçen sürece dahil oldukları ve katkıda bulundukları için can-ı gönülden tebrik ediyorum. 4 vilayet, 13 ilçe, 3 beldemizden ve 690 köyden seçimlerimize katılmak üzere zahmet eden, emek veren şehrimizde ağırlamaktan onur duyduğumuz 17 bin 500 seçmenimizi hiçbir kargaşaya mahal vermeden iradelerini net olarak ortaya koydukları için, görev yapan Tarım İl Müdürlüğü ve emniyet mensubu kardeşlerimize kurumumuz adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel

Yerel Haberler Çiftçilik Ekonomi Güncel Kurban amasya Yaşam Tarım

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

6 kişiye mezar olan otobüsün şoföründen ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam

55 bin lira zam yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.