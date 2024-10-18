Mustafa Saatçi, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Seçiminde Yeniden Seçildi

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanlığı seçimlerinde yeniden seçilerek güven tazeleyen Mustafa Saatçi, "Seçim süreci içerisinde yarışa dahil olan diğer adaylarımızı ve onları desteklemek durumunda olan çiftçilerimizi de bu şölen havasında geçen süreye dahil oldukları ve katkıda bulundukları için can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Saatci ve ekibinin yeni dönemi için Suluova Şeker Fabrikası önünde kurban kesilerek dualar edildi.

Saatci, gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki 4 yıl için hem güven tazelemiş hem de pancar ekicisi çiftçilerin sorumluluğunu yeniden üstlenmiş olduklarını söyledi.

Seçimleri şeffaf şekilde yürüttükleri ve sorunsuz şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyet dile getiren Saatci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim süreci içerisinde yarışa dahil olan diğer adaylarımızı ve onları desteklemek durumunda olan çiftçilerimizi de bu şölen havasında geçen sürece dahil oldukları ve katkıda bulundukları için can-ı gönülden tebrik ediyorum. 4 vilayet, 13 ilçe, 3 beldemizden ve 690 köyden seçimlerimize katılmak üzere zahmet eden, emek veren şehrimizde ağırlamaktan onur duyduğumuz 17 bin 500 seçmenimizi hiçbir kargaşaya mahal vermeden iradelerini net olarak ortaya koydukları için, görev yapan Tarım İl Müdürlüğü ve emniyet mensubu kardeşlerimize kurumumuz adına teşekkür ediyorum."