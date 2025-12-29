Eski TBMM Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu İçin Meclis'te Cenaze Töreni

(TBMM) - Eski TBMM Başkanvekillerinden Mustafa Kemal Palaoğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve İsmet Yılmaz ile CHP'liler katıldı.

CHP'den 13, 14 ve 17'nci dönemlerde Sivas Milletvekili olarak görev yapan, 14'ncü dönemde TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan Mustafa Kemal Palaoğlu, 96 yaşında vefa etti.

Palaoğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve İsmet Sezgin'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile milletvekilleri katıldı.