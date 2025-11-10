Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 87. Yılında Stockholm'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçilik Müsteşarı İmdat Karakoç'un ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen törene, Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın, İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Kerim Birinci, büyükelçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunan törende konuşan Karakoç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yılında derin bir saygı özlem ve minnetle anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. 10 Kasım Türk milletinin kalbinde yas günü olmasının yanı sıra bizlere Atatürk'ün fikirlerini ve emanet ettiği Cumhuriyetimizi yeniden hatırlatan, geçmişle geleceği buluşturan anlamlı bir gündür."

Atatürk'ün gösterdiği yoldan yürümek ve bu yolu içselleştirmek gerektiğinin altını çizen Karakoç, "Bizler Atatürk'ün gösterdiği yol doğrultusunda hareket edip ilelebet bu yolu takip edeceğiz. Bu ona karşı duyduğumuz saygının ve sevginin en büyük göstergesi olacaktır." dedi.