Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 87. Yıldönümünde Tüm Türkiye'de Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi, saat 09.05'te Bursa'da da özlemle anıldı. Gemlik ilçesinde bir iş makinesi operatörü, çekici üzerinde; Orhangazi ilçesinde bir çaycı, elindeki tepsiyle Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da saat 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Gemlik ilçesi Ahmet Süren Meydanı'nda bir çekicinin sürücüsü sirenlerin çalmasıyla birlikte aracını durdururken, çekicinin taşıdığı iş makinesinin operatörü de kabinden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören sırasında ise bir çaycının elindeki tepsiyle saygı duruşuna geçtiği görüldü.

İnegöl ilçesinde de saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. İlçe meydanında belediye işçileri ile vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andı. Bazı esnafın anma sırasında ağladığı görüldü.

Haber-Kamera: Kazım BULUT-Hasan BOZBEY-Yavuz YILMAZ/BURSA,