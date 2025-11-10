Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 87. Yıl Dönümünde Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde Nevşehir 'de anıldı. Avanos ilçesinde bayrağı göndere çeken kız öğrenci ile törene katılan bir kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı, Garnizon Komutanı Albay Nedim Bildik, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı. Tören, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanı Albay Nedim Bildik ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te çalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk anıtındaki bayraklar yarıya indirildi. Tören daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

AVANOS'TA DA TÖREN DÜZENLENDİ

Avanos ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Osman Bilici ve Avanos Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karadağ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayrağı göndere çeken kız öğrenci ve törene katılan bir kadının gözyaşlarını tutamadığı anlar kameraya yansıdı.