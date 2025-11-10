Haberler

Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 87. Yıl Dönümünde Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 87. Yıl Dönümünde Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Nevşehir'de düzenlenen törenle anıldı. Törenlerde gözyaşları son derece duygusal anlar yarattı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde Nevşehir'de anıldı. Avanos ilçesinde bayrağı göndere çeken kız öğrenci ile törene katılan bir kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı, Garnizon Komutanı Albay Nedim Bildik, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı. Tören, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanı Albay Nedim Bildik ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te çalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk anıtındaki bayraklar yarıya indirildi. Tören daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

AVANOS'TA DA TÖREN DÜZENLENDİ

Avanos ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Osman Bilici ve Avanos Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karadağ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayrağı göndere çeken kız öğrenci ve törene katılan bir kadının gözyaşlarını tutamadığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.