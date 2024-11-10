Mustafa Kemal Atatürk, Taşkent'te Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma töreninde yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından Büyükelçilik'teki Türk bayrağı yarıya indirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkililerinin de katıldığı törende konuşan Büyükelçi Olgan Bekar, ata yurdu ve kardeş ülke Özbekistan'da Büyük Önder Atatürk'ü anmak için bir araya geldiklerini kaydederek, "Onun büyüklüğünü her geçen gün daha iyi anlıyoruz." dedi.

Atatürk'ün verdiği mücadelelerle modern bir devletin ortaya çıkışını sağladığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığını ifade eden Bekar, tüm bunların çok önemli olduğunun ve kuşaktan kuşağa anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Bekar, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

Taşkent Büyükelçiliği 2. Katibi Yudum Kutlu da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.