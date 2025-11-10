Mustafa Kemal Atatürk, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenle anıldı.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan anıta çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi. Vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra tarihi Edirne Belediye binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyaretinde kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Vali Sezer, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek şeref defterini imzaladı.

Sezer, deftere şunları yazdı:

"Bugün burada, Atatürk'ün çalışma masasını ve kullandığı eşyaları görmek, yalnızca bir tarihe tanıklık etmek değil, bir milletin yeniden doğuşunun ruhunu hissetmektir. Bu oda bizlere hatırlatmaktadır ki Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil bir bilinç, bir duruş ve sarsılmaz bir kararlılıktır. İşte bu bilinç, burada, Edirne'nin kalbinde hala yaşamaya ve yol göstermeye devam etmektedir. Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemek ve Cumhuriyetimizin emanetini yaşatmak ise her 10 Kasım'da yüreklerimizde aynı gurur, aynı minnet ve aynı kararlılıkla yeniden anlam bulmaktadır."

Anma törenine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Tören, Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki programla devam etti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

Tören Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde devam etti.

Buradaki programda öğrenciler gösteri sundu.

Tekirdağ'da da Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar ile araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.