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Mustafa Karagöl'ün acı günü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mustafa Karagöl'ün acı günü

İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün ağabeyi Selami Karagöl son yolculuğuna uğurlandı.

İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün ağabeyi Selami Karagöl son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl'ün ağabeyi Selami Karagöl (62), Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karagöl'ün cenazesi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyüne getirildi. Bağpınarı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Karagöl'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(Şaban Konyar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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