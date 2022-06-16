Mustafa Erdoğan'a 'izinsiz kazı- sondaj' ve 'kaçak yapı' davası

ANADOLU Ateşi Dans Topluluğu'nun sahne aldığı ' Aspendos Arena' için verilen yıkım sonrası arazi sahibinin açtığı davada, Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan hakkında, 'izinsiz kazı-sondaj' ve 'kaçak yapı yaptığı' iddiasıyla 2 ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 2008'e kadar sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerini durdurdu. Daha sonra 2 bin yıllık antik tiyatroya yakın Belkıs Mahallesi'nde Hüseyin Avni Aykol'a ait bir alan kiralandı. Burada 1260 metrekarelik, 5 bin kişilik 'Aspendos Arena' kuruldu.

Serik Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Eylül'de hakim karşısına çıkacak Mustafa Erdoğan, 2 ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.