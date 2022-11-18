MUSTAFA DESTİCİ TERÖR SALDIRISI KURBANLARINI ANDI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının gerçekleştiği yere geldi. Olay yerine çiçek bırakan Mustafa Destici "Öncelikle bu hain ve kahpe saldırıyı bir kez daha şiddetle lanetliyorum. Hain, katil PKK-PYD-YPG terör örgütü bu son kahpe saldırısında olduğu gibi daha önce de bu tür saldırıları maalesef ülkemizin başta İstanbul, Ankara olmak üzere çeşitli şehirlerde gerçekleştirdi. Can kayıplarımız oldu. Tabi terör örgütünün en büyük amacı ve gayesi kendisini destekleyen emperyalist güçlerin de yol haritası çizmesiyle birlikte bu tür hain ve kahpe saldırılarla bir korku ve panik havası oluşturmak ve ülke içerisinde de bir kargaşa meydana getirmek. Ben öncelikle bu hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenler bir anne kız, bir baba evlat, bir karı koca gerçekten yüreklerimiz parçalandı, ciğerlerimiz parçalandı.

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