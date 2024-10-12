Mustafa Destici: Tahliyesiz Müebbet Hapis Cezası Geri Gelmelidir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyelerin, suçun mağdurları başta olmak üzere, milletin tümünde adalet duygusunu sarstığını ve yeni suçlara zemin hazırladığını ifade ederek, "Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka geri getirilmelidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye, Beyrut'a ve bölgedeki ülkelere saldırılarının devam ettiğini, tüm dünyanın gözü önünde çocuk ve kadınların katledildiğini, milyonlarca insanın evlerinden edildiği bir faciaya şahit olduklarını belirtti.

Yaşananların masum sivillerle birlikte insanlığın da yok edilmesi olduğunu vurgulayan Destici, Türkiye'nin mazlum ve haklının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların Türkiye'ye ait gemilerle Beyrut'tan tahliye edildiğini hatırlatan Destici, "Öncelikle, ağır risk altındaki bölgede böylesine önemli bir operasyonu gerçekleştirerek, 'dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkan' bir devletin mensubu olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Destici, bir süredir, "çözüm süreci", "diyalog" ve "uzlaşma" üzerinden "terör örgütünün uzantılarını meşrulaştırma çabalarının" gündeme taşınmaya çalışıldığını dile getirerek, buna rıza göstermeyeceklerini anlattı.

"Yeni suçların önünü açıyor"

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin çok uzun süredir arka arkaya korkunç suçlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yürürlükteki infaz sisteminin en kısa sürede değişmesi gerektiğine işaret eden Destici, şöyle konuştu:

"Adli kontrol şartıyla serbest bırakma uygulamaları yeni suçların önünü açıyor. Mahkemelerde uygulanan iyi hal indirimleri, adalet sistemimize duyulan güveni yerle bir ediyor. İşlenen çok sayıda suç için, o suçların yasalarda belirlenen cezaları maalesef yeterli değil. Ağır suçların kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyeler, suçun mağdurları başta olmak üzere, milletimizin tümünde adalet duygusunu sarsıyor ve yeni suçlara zemin hazırlıyor. Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka geri getirilmelidir. İdam, Türkiye ve Müslüman Türk milleti için bir zarurettir. İdam cezası bugünün Türkiyesi için bir mecburiyettir ve mutlaka geri getirilmelidir."

"Discord benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanması zarurettir"

Destici, astronomik karlar elde eden sosyal medya mecralarının birtakım korkunç suçların işlenmesinde haberleşme ve faaliyet alanı olarak kullanıldığına dikkati çekerek, bunların suçların işlenmesinin altyapısını oluşturduğunu aktardı.

Bu şirketlerin daha sık denetlenmesi gerektiğine vurgu yapan Destici, "Eğer kendilerini düzeltmezlerse, Discord benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanması bir zarurettir. Çünkü önceliğimiz neslimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak olmalıdır." ifadelerini kullandı.