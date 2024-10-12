Üye Girişi
Haberler

Mustafa Destici: Tahliyesiz Müebbet Hapis Cezası Geri Gelmelidir

Mustafa Destici: Tahliyesiz Müebbet Hapis Cezası Geri Gelmelidir
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyelerin adalet duygusunu sarstığını dile getirerek, tahliyesiz müebbet hapis cezasının geri getirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in saldırıları ve sosyal medya platformlarının denetlenmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyelerin, suçun mağdurları başta olmak üzere, milletin tümünde adalet duygusunu sarstığını ve yeni suçlara zemin hazırladığını ifade ederek, "Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka geri getirilmelidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye, Beyrut'a ve bölgedeki ülkelere saldırılarının devam ettiğini, tüm dünyanın gözü önünde çocuk ve kadınların katledildiğini, milyonlarca insanın evlerinden edildiği bir faciaya şahit olduklarını belirtti.

Yaşananların masum sivillerle birlikte insanlığın da yok edilmesi olduğunu vurgulayan Destici, Türkiye'nin mazlum ve haklının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların Türkiye'ye ait gemilerle Beyrut'tan tahliye edildiğini hatırlatan Destici, "Öncelikle, ağır risk altındaki bölgede böylesine önemli bir operasyonu gerçekleştirerek, 'dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkan' bir devletin mensubu olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Destici, bir süredir, "çözüm süreci", "diyalog" ve "uzlaşma" üzerinden "terör örgütünün uzantılarını meşrulaştırma çabalarının" gündeme taşınmaya çalışıldığını dile getirerek, buna rıza göstermeyeceklerini anlattı.

"Yeni suçların önünü açıyor"

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin çok uzun süredir arka arkaya korkunç suçlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yürürlükteki infaz sisteminin en kısa sürede değişmesi gerektiğine işaret eden Destici, şöyle konuştu:

"Adli kontrol şartıyla serbest bırakma uygulamaları yeni suçların önünü açıyor. Mahkemelerde uygulanan iyi hal indirimleri, adalet sistemimize duyulan güveni yerle bir ediyor. İşlenen çok sayıda suç için, o suçların yasalarda belirlenen cezaları maalesef yeterli değil. Ağır suçların kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyeler, suçun mağdurları başta olmak üzere, milletimizin tümünde adalet duygusunu sarsıyor ve yeni suçlara zemin hazırlıyor. Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka geri getirilmelidir. İdam, Türkiye ve Müslüman Türk milleti için bir zarurettir. İdam cezası bugünün Türkiyesi için bir mecburiyettir ve mutlaka geri getirilmelidir."

"Discord benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanması zarurettir"

Destici, astronomik karlar elde eden sosyal medya mecralarının birtakım korkunç suçların işlenmesinde haberleşme ve faaliyet alanı olarak kullanıldığına dikkati çekerek, bunların suçların işlenmesinin altyapısını oluşturduğunu aktardı.

Bu şirketlerin daha sık denetlenmesi gerektiğine vurgu yapan Destici, "Eğer kendilerini düzeltmezlerse, Discord benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanması bir zarurettir. Çünkü önceliğimiz neslimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

Mustafa Destici Sosyal Medya İsrail Medya

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Hükümetin yeni vergi paketi CHP lideri Özel'i küplere bindirdi

Yeni vergi paketi Özgür Özel'i küplere bindirdi
6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.