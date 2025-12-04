Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, şoför esnafıyla bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sincan'da şoför esnafıyla bir araya gelerek Türkiye'nin demografik sorunlarına ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, terör örgütleriyle müzakerelerin sonuçsuz kaldığını belirterek, devletin terörle mücadelesini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sincan'da şoför esnafıyla bir araya geldi.

Sincan Kamyoncular, Minibüsçüler, Otomobilciler, Halk Otobüsçüler Esnafı ve Şoförler Odası Başkanlığındaki buluşmada konuşan Destici, Türkiye'nin nüfusu en çok azalan beşinci ülke olduğuna dikkat çekti.

En düşük emekli maaşının 30 bin lira üzerine çıkarılması gerektiğine işaret eden Destici, "Millet huzurlu olursa, devlet varlığını sürdürür. ve millet çoğalmaya devam ederse, devletler güçlü olarak yoluna devam eder." diye konuştu.

Destici, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ülke daha önce terörle terör örgütüyle müzakereler yaptı. Neticede sonuç çıkmadı. Hep kalleşlik yaptılar. Çünkü iradeleri kendi ellerinde değil, ipleri emperyalistlerin ve siyonistlerin ellerinde. Amerika takmış tasmayı boyunlarına, nereye çekerse oraya gidiyorlar. Dolayısıyla da bu terör örgütünün ne elebaşının ne Kandil'dekilerin ne Meclis'tekilerin böyle bir iradesi yok. Bakın devlet, hükümet, Cumhur İttifakı iyi niyetli olarak adımlar atmaya çalışıyor. Ama ne yapıyorlar? Sabote ediyorlar. Biz başından itibaren ilkesel olarak rahmetli Muhsin Başkan zamanından beri diyoruz ki, 'kardeşim terörle, teröristle müzakere olmaz.' Bunlarla anlaşma olmaz, çünkü bunların ipi başkasının elinde."

Destici, çözüm sürecinin sonuç vermemesi üzerine devletin bir mücadele başlatıp, İHA, SİHA'ların da devreye girmesiyle terörü bitirdiğini hatırlattı.

Ziyarette, şoför esnafını da dinleyen Destici, sorunların çözümü için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
500

