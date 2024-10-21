Üye Girişi
Haberler

Mustafa Destici, Salıpazarı'nda Toplu Açılış Programına Katıldı

Mustafa Destici, Salıpazarı'nda Toplu Açılış Programına Katıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılan toplu açılış programında, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde toplu açılış programına katıldı.

Salıpazarı Belediyesi tarafından hizmete sunulan projelerin bir tesiste düzenlenen toplu açılış programında konuşan Destici, Samsun'da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Destici, geçen aylarda Salıpazarı başta olmak üzere bölgede aşırı yağış sonucu meydana gelen su taşkınları nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hiçbir can kaybımız ve mal kaybımız olmadı. Belediye Başkanımız tüm belediye imkanlarıyla birlikte vatandaşımızın yanında oldu. Vatandaşlarımızın bu anlamda büyük bir sıkıntı çekmesine de fırsat vermedi" dedi.

Destici ve beraberindekiler daha sonra ilçede yapımı tamamlanan beton santrali, Otağ Çadırı Sosyal Tesisleri ve Orta Mahalle üstyapı hizmetlerinin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Destici'ye ilçelerine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Salıpazarı Belediyespor forması hediye etti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

Yerel Haberler Doğal Afetler Politika Güncel samsun Tarım

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 Mezarlıkta katliam: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Bankta oturan 3 kadın öldürüldü
İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da mezarlıkta 3 kadını öldüren kim, neden öldürdü, VİDEO var mı? Ölen kadınların isimleri açıklandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Ekim Beykoz, Ümraniye, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Ekim Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. bölüm canlı yayın izleme linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 16 Ekim Çarşamba bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Pazartesi hangi diziler var? 21 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Kriptik hamilelik nedir, nasıl anlaşılır? Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO) Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Dilan Polat Sıla Doğu kardeş mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.