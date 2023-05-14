BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, oyunu İstanbul'da kullandı.

Mustafa Destici, İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için saat 11.00'de okula gelen Mustafa Destici, yanında Milletvekili Adayı Oy Kullandırma Belgesi'nin aslı olmadığı için oy kullanamadı. Parti görevlileri ve sandık görevlileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Okuldan ayrılan Destici, belgenin aslını yanında getirerek saat 12.00 sıralarında 1210 numaralı sandıkta oyunu kullandı.